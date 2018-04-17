Ассоциация компаний интернет-торговли предложила ввести НДС и отменить беспошлинный порог на ввоз товаров для интернет-ретейлеров из стран, поддерживающих «недружественные действия» в отношении России. Проект рассмотрит спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Размер сбора составит не менее 30 %, что, по мнению АКИТ, соответствует сборам при классическом импорте (18 % НДС и таможенная пошлина в 10–15 %). Инициатива распространится прежде всего на eBay и Amazon. В случае отказа выполнять требования зарубежные площадки предлагают блокировать в России.

По подсчетам, нововведение увеличит госбюджет на 30 миллиардов рублей. Своеобразный ответ на «недоброжелательную политику Запада» станет стимулом к развитию импортозамещения, а также поддержит российскую промышленность и торговлю.

По данным АКИТ, за последние годы зарубежные интернет-площадки заняли 36 % от всего объема рынка интернет-торговли.

Источник: RT