Глава Роскомнадзора Александр Жаров отчитался о результатах работы по блокировке Telegram.

30 % от доли всего telegram заблокировал РКН на 17:00 17 апреля

Пока что заблокированы не все подсети, которые использует мессенджер, добавил Жаров. Роскомнадзор добавил в выгрузку более 18 миллионов IP-адресов Google и Amazon, чтобы помешать Telegram обходить блокировку.

Жаров отметил, что претензий от онлайн-сервисов, пострадавших из-за блокировки, мало. Кроме того, сайты, попавшие в реестр запрещенных сайтов случайно и сообщившие об этом на горячую линию РКН, сразу разблокируются, заверил он.

Вместе с тем, ведомство приступило к разработке технического решения для блокировки пуш-уведомления Telegram. Глава регулятора подчеркнул, что все подсети перед выгрузкой в реестр проходят проверку: «И мы уверенно можем заявить, что никаких социально значимых ресурсов на этих IP-адресах не содержится».

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Как РКН борется с Telegram, блокируя другие сайты, можно прочитать здесь.

Источник: The Bell