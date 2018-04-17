Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Роскомнадзор против интернета

Роскомнадзор начал блокировать сервисы, позволяющие обходить ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Недоступны стали адреса прокси-серверов fuckrkn.us и opentg.us, зарегистрированные командой Vee Security, а также сайты tgvpn.com и tgproxy.me. Кроме того, с этой же целью ведомство борется и с IP-адресами. По последним данным, в реестр запрещенных ресурсов попало 18 миллионов адресов.

москвичи-поджигатели

Гринпис и комитет лесного хозяйства Московской области назвали причиной неприятного запаха в Москве пал сухой травы. Жалобы на запах гари продолжаются с 15 апреля. Поджоги, которые организуют сами горожане, повторятся и на майские праздники, уверены экологи.

Из Великобритании на Дальний Восток

В России запустили проект «Highly Likely Welcome Back, или Пора домой!» для обучающихся за границей студентов, готовых перевестись в МГИМО. Причиной возвращения может стать «негативное влияние русофобских настроений» за рубежом. В особенности это касается россиян в Великобритании.

Кино-«Афиша»

Rambler Group представила обновленную версию «Афиши» — с бело-синим оформлением, более быстрым ядром и акцентом на видеоконтент и обзор фильмов. Перезапуск должен помочь компании продавать больше билетов через «Рамблер-Кассу».

Объединенный Universal University

Новый университет в области креативных индустрий Universal University объединит Британскую высшую школу дизайна, Московскую школу кино, архитектурную школу МАРШ и школу компьютерных технологий Scream School. На платформе университета запустят три новых проекта: Moscow Music School, Московскую школу коммуникаций MACS и бизнес-инкубатор.

Мошенничество с сотовыми данными

В Москве задержали мужчину, который на протяжении нескольких лет подделывал документы и получал у сотовых операторов данные о переговорах сотен людей, после чего перепродавал их третьим лицам. Кому и с какой целью передавались эти данные, неизвестно. На обвиняемого завели уголовное дело.