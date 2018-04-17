Основатель Telegram Павел Дуров представил набор стикеров «Resistance Dog» («Собака Сопротивления»). Новый пак посвящен движению против блокировки мессенджера «Цифровое сопротивление».

Пользователям доступны 12 стикеров с собакой-маскотом в черном балахоне — символом сопротивления.

Тем временем в социальной сети «ВКонтакте» с такой же собакой появился подарок. Отправить символ сопротивления можно бесплатно трем друзьям.

13 апреля суд постановил немедленно ограничить доступ к Telegram. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сравнил процесс блокировки сервиса с войной. В Госдуме пригрозили принять новые законы против VPN-сервисов, если они помешают блокировке мессенджера. В свою очередь, Павел Дуров заверил, что Telegram примет все возможные меры для обхода ограничений и призвал не удалять приложение в случае потери связи.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.