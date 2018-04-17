Всероссийский центр исследования общественного мнения узнал, как жители относятся к ремейкам популярных советских фильмов.

Самыми известными переснятыми фильмами стали «Ирония судьбы. Продолжение», «Служебный роман. Наше время» и «Тихий Дон». Больше других участникам исследования за последний год понравилась драма «Движение вверх».

При этом оказалось, что 58 % респондентов современные вариации на советскую киноклассику оценивают негативно. Среди опрошенных в возрасте от 45 до 59 лет отрицательных отзывов получилось даже больше — 63 %. Положительные отзывы о ремейках оставили 35 % россиян.

Что касается отношения российской аудитории к новым версиям советских мультфильмов, то оно скорее положительное (52 %). А негативные оценки оставили 43 % респондентов. Всего же с новыми интерпретациями классики знакомы только 32 % россиян. Самыми популярными среди мультремейков назвали новые серии мультфильма «Простоквашино».

Источник: ВЦИОМ