Лоукост–компания «Победа» начала летать из аэропорта Внуково в Лейпциг, город в земле Саксония в Германии.

Рейсы на Boeing 737-800 выполняются по понедельникам, средам и пятницам. Время в полете составит 2 часа 55 минут. Билеты в одну сторону начинаются от 4 176 рублей по тарифу «Стандарт» — без багажа.

Кроме того, накануне, 16 апреля, авиаперевозчик открыл продажу билетов по новому направлению — во французский Бордо. Раньше из Москвы прямых рейсов в этот город не было.

Полеты длительностью в 4,5 часа продолжатся с июня по октябрь по средам и субботам. Билет в одну сторону обойдется по минимальной цене в 3 024 рубля. В цене только ручная кладь.

Купить билеты по обоим направлениям можно на сайте «Победы».

Источник: «Победа»