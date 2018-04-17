В Госдуму внесли законопроект, запрещающий рекламу лекарств на телевидении. С инициативой выступили глава социального комитета Совета федерации Валерий Рязанский, экс-замглавы Минздрава Игорь Каграманян и сенатор Сергей Лисовский.

Документом предлагается внести поправки в закон «О рекламе», так как часто в программах рекламируют дорогостоящие лекарства или препараты, не прошедшие государственную регистрацию, отмечают сенаторы.

Сейчас есть ограничения на рекламу лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам, а также содержащих наркотические или психотропные вещества. По мнению авторов законопроекта, подобных частичных запретов недостаточно.

«На рекламе на телевидении целиком основывается рост рынка антидепрессантов, поскольку люди, которые употребляют эти препараты, обладают в силу депрессивных психических состояний повышенной внушаемостью», — следует из пояснительной записки.

Кроме того, реклама на телевидении адресована ко всем сразу, а потому не позволяет учесть индивидуальные особенности здоровья. Реклама также «подменяет собой медицинского работника» и побуждает к самолечению, заключают чиновники.

ОТ РЕДАКЦИИ: В марте комиссия Госдумы по этике рассмотрела жалобы журналисток на домогательства депутата ЛДПР Леонида Слуцкого и не нашлав поведении политика никаких нарушений. В ответ некоторые российские СМИ объявили парламентариям бойкот. The Village поддерживает акцию протеста постоянным напоминанием об этой истории в новостях о Госдуме и ЛДПР.

Источник: «РБК»