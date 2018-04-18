Музеи Московского Кремля приостановили продажу электронных билетов на своем сайте.

Причиной называется «блокировка работы одного из сервисов». Связано ли это с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram, не уточняется.

Предполагается, что онлайн-продажа билетов восстановится к 11:00.

Ранее Роскомнадзор заблокировал более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, пытаясь закрыть доступ к мессенджеру Telegram за то, что команда Павла Дурова не предоставила ФСБ ключи для расшифровки переписки пользователей. Из-за этого пострадали мессенджер Viber, сайт соцсети «Одноклассники», а также игровые сервисы Xbox Live и Playstation Network.

Более подробно о противостоянии Роскомнадзора и Telegram и пострадавших из-за этого сторонних сервисах можно прочитать в материале The Village.

Источник: сайт Музеев Московского Кремля