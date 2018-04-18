На Москву надвигается североатлантический циклон, который принесет с собой холодный воздух и вернет температурный фон в столице из аномального тепла, характерного для начала июня, в климатическое русло середины весны.

По прогнозам синоптиков, уже в среду, 18 апреля, температура воздуха в Москве не поднимется выше 13 градусов. Ожидаются ливни — может выпасть до 25 % месячной нормы осадков. Еще более дождливой окажется суббота, 21 апреля. А уже в воскресенье столбики термометров опустятся ниже плюс 10 градусов. В ночь на понедельник пройдет мокрый снег. Возможны заморозки и гололедица. Аналогичная погода будет наблюдаться и в понедельник-вторник, 23–24 апреля.

Источники: «Фобос», Гидрометцентр