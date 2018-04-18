Власти Москвы начали тестирование системы распознавания лиц в метро. Камеры фиксируют входящих и выходящих пассажиров.

В метрополитене сообщили, что оборудование стоимостью около 30 миллионов рублей установили еще в марте. Какие именно станции вошли в пилотный проект, неизвестно, но это места с большим пассажиропотоком. Особое внимание уделяют станциям, расположенным возле мест проведения чемпионата мира по футболу.

Система распознает до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. В случае совпадения с разыскиваемым информация передается в полицию, где сотрудники еще раз сверяют снимки. При подтверждении данных полицейские идут на проверку документов.

Руководство метро уже говорит о «существенном» количестве выявленных с помощью системы преступников, однако конкретные цифры не раскрывает. По итогам тестового периода будет принято решение о полноценном запуске проекта. В тендере на размещение систем распознавания примут участие несколько российских IT-компаний.

Источник: «Коммерсантъ»