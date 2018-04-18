Производители продуктов питания и ретейлеры предупредили о возможных перебоях с доставкой товаров в магазины на период проведения чемпионата мира по футболу. В городах-участниках мундиаля могут ввести ограничения для фур и грузовиков.

Крупнейшие ретейлеры, среди них — Ассоциация компаний розничной торговли, Национальный союз производителей молока, Национальная мясная ассоциация и «Руспродсоюз», уже обратились к властям регионов за разъяснением ограничений. Компании пишут, что готовы приспособиться к временным изменениям при заблаговременном информировании. В противном случае перебои могут затронуть также товары первой необходимости. Переорганизация доставок займет от нескольких недель до нескольких месяцев, прогнозируют в «Руспродсоюзе».

В компаниях утверждают, что ограничения для грузового транспорта обсуждаются во всех регионах, принимающих ЧМ. Вводить такие меры позволяет указ президента Владимира Путина о мерах безопасности на время чемпионата от 9 мая 2017 года.

В Москве дополнительных ограничений для грузовиков вводить не собираются, отметил представитель столичного департамента транспорта. А в Ростове-на-Дону ограничения планируют только в зоне стадиона, сообщили в администрации города. В Самаре с 14 июня по 17 июля ограничат движение грузовиков на региональных дорогах и на части трассы М5.

Источник: «Коммерсантъ»