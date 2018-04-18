Жители подмосковного округа Котельники пожаловались на угрозу массового сноса домов. Об этом The Village сообщил актер Дмитрий Шаракоис, известный по сериалу «Интерны». Его дом по адресу улица Новая, 5, тоже хотят снести.

По данным бюро технической инвентаризации, на 2008 год износ здания составлял 52 %. Сейчас уровень ветхости дома, по оценке местных жителей, равняется 59 %. По данным портала Moscowmap, кирпичный дом на 18 квартир построили в 1957 году. Властям уже направили запрос на предоставление документа, согласно которому дом признали аварийным.

Против сноса здания уже высказались 70 % жильцов, остальные жители пока не определились. «У нас очень хороший дом, трехметровые потолки, железобетонные перекрытия, идеальные интеллигентные соседи», — рассказывает о доме Шаракоис.

Также Шаракоис подал заявку на проведение митинга против сноса домов. Планируется, что в акции 22 апреля примут участие порядка 150 человек. Если власти не подтвердят запрос в течение трех дней или откажут, акция все равно состоится, но не в формате митинга, отмечает актер.

По его словам, помимо дома № 5 на улице Новой, снести планируют и другие дома в Котельниках. Это подтверждает утвержденная 10 января 2018 года адресная программа по сносу и расселению жилых домов. На сайте администрации Котельников указано, что снос необходим для развития застроенных территорий микрорайонов Ковровый и Белая Дача. Согласно перечню, в микрорайоне Ковровый, где находится улица Новая, снесут 23 дома. Подписи против сноса жилья собирают владельцы квартир по всему микрорайону.

Ранее The Village рассказывал, как определить, относится ли дом к аварийным, и подлежит ли он сносу.

Источник: Дмитрий Шаракоис