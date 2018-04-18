Обновлено: добавлена информация о наказании для Дмитрия Энтео.

Мещанский суд Москвы назначил 100 часов обязательных работ Марии Алехиной. Ее задержали 16 апреля во время запуска бумажных самолетиков на акции против блокировки Telegram около здания ФСБ на Лубянке.

«Суд установил, что группа из 12 человек изготовляла изделия и мешала проходу граждан, бросая изделия. Алехина не реагировала на замечания прохожих, продолжала бросать, при этом она же организовала это мероприятие», — заявила судья.

Алехину судили по административной статье за организацию непубличного массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка. За это же правонарушение осудят еще одного участника акции в поддержку Telegram — Дмитрия Энтео.

UPD (16:00): Мещанский суд Москвы назначил 100 часов обязательных работ Дмитрию Энтео. Его, как и Марию Алехину, судили за организацию непубличного массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

Источник: «Медиазона»