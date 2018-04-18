Петербургское правозащитное объединение «Команда 29» разработало текстовый квест «Гэбня», посвященный взаимодействию граждан и представителей правоохранительных органов.

Квест начинается с того, что силовики проявляют внимание к игроку: звонят в дверь, вызывают на опрос, вручают повестку и обыскивают. В процессе игры пользователям предлагают памятки о том, как правильно вести себя и защищать свои права.

«В приложении герой встречается с основными ситуациями, в которых наши подзащитные обычно прокалываются: обыск, опрос, повестка, дача показаний, вызов государственного адвоката. Игра поможет предотвратить хотя бы очевидные ошибки и продержаться до встречи с адвокатом», — рассказал руководитель «Команды 29» адвокат Иван Павлов.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Источник: «Команда 29»