Издание «Медиазона» выпустило игру «Пять башен», в которой предлагает пользователям попробовать себя в роли главы государства.

В игре есть пять фракций: социальный блок, силовики, неолибералы экономического блока, региональные тяжеловесы и спецслужба с нефтяниками. Изначально силы каждой группы равны и оцениваются в пять очков. Затем пользователю задают вопросы, на основании которых он должен принять то или иное политическое решение. С каждым новым ответом две фракции усиливаются, а три — ослабевают. Цель игрока — выбирать такие решения, чтобы ни одна из башен не утратила своего влияния полностью.

«Не секрет, что у Кремля есть башни. Они борются друг с другом, образуя тандемы, тактические блоки и фракции. Аппаратный вес башни не является постоянной величиной, но меняется с каждым значимым политическим решением. Искушенный руководитель должен помнить об интересах разных группировок и знать, кто с кем и против кого дружит», — говорится в пояснении к игре.

Источник: «Медиазона»