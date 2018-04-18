«Молодая гвардия „Единой России“» создаст в регионах России группы для противодействия оппозиции.

На специальных семинарах, которые начнутся уже в мае, актив «Молодой гвардии» обучат уличным технологиям и приемам массовой мобилизации на митингах в поддержку власти. В частности, активистам расскажут, что делать, если оппозиционеры начнут кидаться камнями.

По 100–200 гвардейцев обучат в первую очередь в Москве, городах-миллионниках и проблемных для «Единой России» городах. Они смогут «за час-два выйти на улицу и выразить свое мнение по самым разным вопросам». При необходимости за сутки активисты должны собрать на улице 1,5 тысячи человек.

Предпочтение в таких группах отдается идеологически подкованной молодежи, которая следит за повесткой СМИ и телеграм-каналов, отмечают в «Единой России». Целью обучения станет разрушение мифа о том, что оппозиция контролирует улицу.

Источник: «Дождь»