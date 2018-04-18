В Москве на пересечении Нового Арбата и Садового кольца произошло проседание грунта, сообщает «РБК».

В результате инцидента в центре столицы затруднено движение транспорта. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость автомобильного потока по Новому Арбату и Воздвиженке от Моховой улицы не превышает 7 километров в час. Аналогичная ситуация наблюдается на участке внешней стороны Садового кольца до пересечения с Новым Арбатом.

Сейчас городские службы проводят ремонтные работы в месте провала, здесь планируют уложить новый асфальт. Причины проседания грунта установят позже.

Источник: «РБК»