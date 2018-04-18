МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в городе.

В ближайшие часы в столице ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Неблагоприятные условия сохранятся до завтрашнего утра. Спасатели призвали горожан быть осторожными и внимательными.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра в четверг, 19 апреля.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.

Источник: МЧС