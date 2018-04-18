Заместитель министра связи Алексей Волин заявил, что регулирование интернета российскими властями является «чрезмерным» и «хаотичным».

Правила постоянно меняются: начинаете играть в дурака, в середине — в преферанс, а к концу выяснилось, что это вообще-то рулетка. И фишки надо отдать Алексей Волин, заместитель министра связи

Замминистра подчеркнул, что цифровая экономика страдает из-за непоследовательности государства. По словам Волина, слишком частое изменение стандартов в сфере массовых коммуникаций заставляет рынок нервничать, а самого регулятора — путаться.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал в борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: «Интерфакс»