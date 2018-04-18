Автомобильные пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», сильнее всего движение затруднено на Садовом и Бульварном кольцах, Москворецкой набережной и Большой Якиманке. Как пояснили в Центре организации дорожного движения, заторы связаны с непрекращающимся дождем.

Роскомнадзор заблокировал Москву! 10 баллов из 10 на дорогах. pic.twitter.com/dviNt4zHx2 — Dancing B. (@o_Obeeear) 18 апреля 2018 г.

По прогнозам «Яндекс.Карт», загруженность дорог снизится к 20:00 до восьми баллов, а к 21:00 — до пяти баллов.

Ранее днем провал грунта на Новом Арбате парализовал движение транспорта.

Источник: «Яндекс.Карты»