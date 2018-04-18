Московские пробки достигли десяти баллов
Автомобильные пробки в Москве достигли максимальных десяти баллов.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», сильнее всего движение затруднено на Садовом и Бульварном кольцах, Москворецкой набережной и Большой Якиманке. Как пояснили в Центре организации дорожного движения, заторы связаны с непрекращающимся дождем.
По прогнозам «Яндекс.Карт», загруженность дорог снизится к 20:00 до восьми баллов, а к 21:00 — до пяти баллов.
Ранее днем провал грунта на Новом Арбате парализовал движение транспорта.
Источник: «Яндекс.Карты»
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