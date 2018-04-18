Роскомнадзор заблокировал две подсети облачного провайдера Digital Ocean, каждая из которых содержит по 65 тысяч IP-адресов. Об этом свидетельствует копия выгрузки реестра запрещенных сайтов.

Представители компании сообщили, что они в курсе ситуации. «К сожалению, не существует прямых действий, которые мы можем предпринять в качестве провайдера, если государство решает заблокировать наши IP-адреса для своих граждан», — заявили в Digital Ocean.

Как отмечает «Медуза», сервис Outline, принадлежащий Google и позволяющий пользователям запускать свои VPN-серверы, по умолчанию использует Digital Ocean. Блокировка IP-адресов провайдера может привести к сбоям в работе VPN-сервисов, установленных на серверах компании.

По данным исследовательской компании Netcraft, DigitalOcean является третьим по популярности провайдером в мире.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал в борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.