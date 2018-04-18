Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Новые жертвы Роскомнадзора

Роскомнадзор продолжает попытки ограничить доступ к Telegram. Для этого ведомство заблокировало свыше 100 тысяч IP-адресов облачного провайдера Digital Ocean, популярного среди пользователей VPN-сервисов. При этом российская служба успела ошибочно заблокировать новый онлайн-кинотеатр ЦДК, помешать продаже электронных билетов Музеев Московского Кремля и сорвать тестирование петербургского велопроката.

Обязательные работы за бумажные самолетики

Мещанский суд Москвы назначил 100 часов обязательных работ Марии Алехиной и Дмитрию Энтео, задержанных 16 апреля во время запуска бумажных самолетиков на акции против блокировки Telegram около здания ФСБ на Лубянке. Активистов признали виновными в организации массового мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка.

Распознавание лиц в метро

Столичные власти начали тестировать систему распознавания лиц в метро. Камеры фиксируют входящих и выходящих пассажиров, распознавая до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. В случае совпадения с разыскиваемым информация передается в полицию.

Угроза массового сноса в Котельниках

Жители подмосковного округа Котельники пожаловались на угрозу массового сноса домов. На сайте администрации Котельников указано, что снос необходим для развития застроенных территорий микрорайонов Ковровый и Белая Дача. Актер Дмитрий Шаракоис, известный по роли Левина в сериале «Интерны», подал заявку на проведение митинга против сноса домов.

Возвращение снежных холодов

На Москву надвигается североатлантический циклон, который принесет с собой холодный воздух и вернет температурный фон в столице в климатическое русло середины весны. По прогнозам синоптиков, в воскресенье столбики термометров опустятся ниже 10 градусов, а в ночь на понедельник пройдет мокрый снег.

Перебои с доставкой продуктов из-за ЧМ-2018

Производители продуктов питания и ретейлеры предупредили о возможных перебоях с доставкой товаров в магазины на период проведения чемпионата мира по футболу. В городах-участниках мундиаля могут ввести ограничения для фур и грузовиков. Тем временем на сайте ФИФА стартовал последний этап продажи билетов на матчи турнира.

Флешмоб по загрязнению Москвы

Ярославец Антон Беляев запустил флешмоб #ПривезиМусорВМоскву, в рамках которого он привез в столицу три больших пакета с отходами. Так активист решил выразить протест против мусора, который везут из Москвы на полигон «Скоково» под Ярославлем.