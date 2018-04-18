Ростуризм исключил 224 компаний из единого федерального реестра туроператоров.

Большинство исключенных компаний не передали сведения о наличии финансового обеспечения. Еще девять организаций не предоставили необходимую отчетность, а два туроператора самостоятельно решили прекратить деятельность. Наконец, из-за непредставления отчетности 89 компаний не смогут заниматься международным выездным туризмом.

Как пояснили в Ассоциации туроператоров России, часть исключений из реестра связана с реорганизацией ряда компаний. С полным списком исключенных организаций можно ознакомиться в приказе Ростуризма.

Источник: Ростуризм