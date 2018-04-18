В ближайшие дни в центре Москвы перекроют несколько улиц.

Завтра, 19 апреля, из-за Московского международного кинофестиваля с 16:00 до 23:00 будет перекрыто движение на участке Малой Дмитровки от Успенского переулка до Страстного бульвара и на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского до Тверской. Также с 23:00 до 05:00 следующего дня, 20 апреля, ограничат движение на участке Большого Путинковского переулка от Малой Дмитровки до Тверской.

Вместе с тем 20 и 21 апреля из-за ежегодного парада трамваев перекроют Чистопрудный бульвар. Ограничения будут действовать с 23:00 пятницы до 18:00 субботы.

Источник: информационный центр департамента транспорта