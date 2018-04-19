Специалисты центра погоды «Фобос» подсчитали, что за минувшие сутки в Москве выпало 15 миллиметров осадков — почти треть от месячной нормы в 44 миллиметра. В Подмосковье местами зафиксировали до 29 миллиметров осадков, что составляет 65 % от месячной нормы.

По прогнозам синоптиков, в четверг в столичном регионе будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Возможны порывы ветра скоростью до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в районе 10–12 градусов.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.

Источники: «Фобос», Гидрометцентр