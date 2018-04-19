Москвичи, согласившиеся на переселение по программе реновации, смогут переехать в квартиры меньшей площади и получить денежную компенсацию.

«Когда мы начали переселение в первый дом по программе реновации на 5-й Парковой улице, многие жители соседних домов изъявили желание переехать побыстрее, пусть даже и в квартиры с меньшей площадью. В связи с этим мы проработали механизм переезда с денежной компенсацией по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр», — рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, эта схема поможет жителям наиболее ветхих пятиэтажек как можно скорее получить новое жилье.

В мэрии подчеркнули, что переселение в квартиры с меньшей площадью осуществляется только по желанию самих участников программы реновации. Им по-прежнему гарантируется переезд в равнозначную квартиру в новых домах. Также при желании они могут купить дополнительные квадратные метры со скидкой в 10 % от рыночной стоимости.

Ранее The Village рассказывал, как проходил осмотр квартир в первом подготовленном для переселенцев доме и какие еще дома достанутся участникам программы реновации.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы