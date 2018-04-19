Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды с 21 по 23 апреля в Москве и области, а также в других регионах Центрального федерального округа.

В связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север европейской территории России в выходные ожидается усиление ветра с порывами до 22 метров в секунду. Также в Московской, Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областях пройдут дожди со снегом. Местами образуются сугробы высотой от 5 до 15 сантиметров. В столице пик непогоды придется на воскресенье.

Синоптики уточнили, что в Москве уже случались подобные похолодания. Например, в прошлом году сугробы вновь образовались 12 мая.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и как быстро разгрести снежные завалы.

Источник: Гидрометцентр