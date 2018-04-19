В первый день блокировки Telegram в России его популярность у россиян выросла, пишет «РБК» со ссылкой на данные аналитической компании SimilarWeb.

В понедельник, 16 апреля, число посетителей из России для сайта telegram.org составило 1,2 миллиона. Это на 27 % выше, чем в прошлый понедельник, 9 апреля.

Количество скачиваний приложения Telegram для Android, совершаемых россиянами за день, выросло за неделю более чем в два раза до 102 тысяч загрузок. Мессенджер установили на 19,9 % всех Android-устройств, работающих в России. В понедельник после начала блокировки в приложение заходили 51,59 % его пользователей против 38,98 % неделей ранее.

Вместе с тем «РБК» отметило, что с 13 по 18 апреля аудитория популярных Telegram-каналов также выросла. К примеру, у канала «Сталингулаг» количество читателей выросло на 11 %, у Mash и «Футляра от виолончели» — на 6 %, а у каналов «Незыгарь» и «Кашин» — на 5 %.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: «РБК»