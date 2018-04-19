Во вторник, 24 апреля, в парке «Зарядье» состоится лекция «Борьба с инсультом».

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков расскажет о видах и симптомах инсульта, а также о том, как избежать нарушения кровообращения и что делать при появлении первых признаков инсульта.

Мероприятие начнется в 19:00 в павильоне «Заповедное посольство». Для участия в лекции необходимо зарегистрироваться на сайте TimePad. При этом департамент здравоохранения организует трансляцию на своей странице в Facebook.

Источник: пресс-служба департамента здравоохранения