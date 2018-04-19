Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном в России. Документ обязывает россиян уступать места пассажирам с детьми, инвалидам, беременным женщинам и пожилым людям.

Также ведомство планирует запретить перевозить детей в колясках не только на эскалаторах, но и в вагонах и переходах подземки. Кроме того, правила запрещают попрошайничество и перевозку животных вне клеток, не делая исключения для собак в намордниках.

Помимо этого, документ предполагает запрет на проведение в метро зрелищных мероприятий (в том числе с использованием музыкальных инструментов) без письменного разрешения перевозчика.

Источник: портал проектов нормативных правовых актов