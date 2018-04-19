В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы отчитались, у скольких безработных, зарегистрированных в столичных центрах занятости, есть высшее образование.

80 % безработных в Москве имеют высшее образование

В ведомстве также составили социологический портрет московского зарегистрированного безработного. Это скорее женщина, чем мужчина, в возрасте 41 года. Продолжительность безработицы в большинстве случаев составляет от четырех до шести месяцев при опыте работы от пяти до десяти лет.

В последнее время возраст людей, которые обращаются за трудоустройством, растет — все чаще это люди предпенсионного возраста, добавили в департаменте труда и социальной защиты. При этом уровень образованности не меняется.

Источник: агентство «Москва»