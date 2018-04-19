МЧС выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды в городе.
В ближайшие часы в столице ожидается усиление северного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Неблагоприятные условия сохранятся до завтрашней ночи. Спасатели призвали горожан быть осторожными и внимательными.
Ранее Гидрометцентр объявил в Москве «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванных проводов.
Источник: МЧС
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