На территории Московского государственного университета полиция задержала двух студентов, собиравшихся раздавать листовки против строительства фан-зоны к ЧМ-2018.

По данным очевидца, молодых людей остановили между зданиями химического и физического факультетов вуза, после чего повели не в ближайший отдел полиции МГУ, а увезли «в неизвестном направлении».

По информации «ОВД-Инфо», девушку и парня отпустили без составления протоколов, но предупредили, что если они будут раздавать листовки на расстоянии меньше чем 50 метров, то полиция расценит это как митинг.

Ранее активисты МГУ запустили кампанию против установки фан-зоны, которая подразумевает реконструкцию территории за 2,4 миллиарда рублей. Эти меры, по мнению студентов, уничтожат исторический облик главного кампуса университета. Тогда же студентам пригрозили уголовными делами. Полиция уже задерживала другого студента МГУ за сбор подписей против установки фан-зоны.

16 марта студенты направили главе оргкомитета ЧМ Аркадию Дворковичу письмо о незаконной установке фон-зоны возле главного здания вуза. 9 апреля чиновник пообещал рассмотреть альтернативные места для переноса площадки, но окончательный ответ до сих пор так и не озвучил.

Источник: «ОВД-Инфо»