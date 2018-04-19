Глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун сообщил об обыске в администрации, который провели силовики утром 19 апреля. Во время поисков политику якобы подбросили взятку. Ранее Шестун рассказывал об угрозах со стороны администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 14 апреля глава района провел митинг, на котором потребовал закрыть полигон «Лесная».

Прибывшие утром в администрацию силовики до того дошли то того,, что подбросили в мой кабинет два конверта с деньгами - 30 000 и 150 000 рублей. Положили их в советский сейф (ключ был в администрации). В нем хранилась только секретная печать на случай войны. Я им не пользовался. — Александр Шестун (@AShestun) 19 апреля 2018 г.

По словам Шестуна, два конверта — с 30 и 150 тысячами рублей — нашли в сейфе, ключи от которого находились у администрации. Сам Шестун утверждает, что этим сейфом не пользовался.

В инстаграме Шестуна появилось видео, предположительно снятое во время обысков. В ролике видно, что съемку ведет девушка. Шестуна в этот момент на работе не было, рассказал политик в разговоре с The Village. О задержании Шестуна на данный момент неизвестно.

Публикация от Александр Шестун (@alshestun) 19 Апр 2018 в 6:52 PDT

Ранее 19 апреля на ютьюб-канале Шестуна выложили обращение к президенту, в котором глава Серпуховского района рассказывает об изъятии земли под его домом. Кроме того, по словам Шестуна, в администрации губернатора Подмосковья ему сказали написать заявление об отставке.

9 апреля Шестун выложил видеообращение к жителям, в котором рассказал о давлении и угрозах со стороны администрации губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Источник: Александр Шестун