Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Метро без детей и животных

Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном в России. Документ обязывает россиян уступать места пассажирам с детьми, инвалидам, беременным женщинам и пожилым людям. Кроме того, запрещается перевозить детей в колясках не только на эскалаторах, но и в вагонах и переходах подземки. Нельзя также попрошайничать и перевозить животных без клеток.

Пиар-компания для Telegram

Аналитики из SimilarWeb рассказали о росте популярности Telegram во время блокировки. За неделю количество посетителей мессенджера выросло на 27 %. Увеличилась, вместе с тем, и аудитория популярных Telegram-каналов — до 11 %.

Возвращение зимы

Гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды с 21 по 23 апреля в Москве и в других регионах Центрального федерального округа. Из-за дождей со снегом местами образуются сугробы высотой от 5 до 15 сантиметров. В столице пик непогоды придется на воскресенье.

Компенсация за реновацию

Москвичи, согласившиеся на переселение по программе реновации, смогут переехать в квартиры меньшей площади и получить денежную компенсацию. Компенсацию введут по рыночной ставке за каждый потерянный квадратный метр. Эта схема поможет ускорить переезд из наиболее ветхих домов.

Знакомства для девушек

Сервис Loveplanet запустил приложение Wonder для знакомств лесбиянок и бисексуалок. Например, в разделе «Встречи» можно посмотреть девушек поблизости и выбрать сценарий свидания, а «Чаты» позволяет обсудить последние события. Приложение бесплатное, но дополнительная подписка дает расширенные возможности.

Кукла на час

В Москве откроется отель для взрослых Dolls Hotel, на базе которого будет работать первый в России легальный бордель LumiDolls. Услуги здесь будут предоставлять только секс-куклы. Час в номере с куклой обойдется клиенту до 5 тысяч рублей. По мнению основателя центра, проект борется с эксплуатацией женщин и помогает людям с психическими отклонениями.