Правительство России утвердило правила хранения данных операторами связи по «закону Яровой».

Документ предписывает провайдерам хранить переговоры и текстовые сообщения абонентов в течение полугода. В то же время интернет-трафик будет храниться только 30 дней. При этом хранилища данных должны вмещать объем сообщений операторов за этот срок. Ежегодно в течение 5 лет емкость хранилища полагается увеличивать на 15 %.

Минимальные требования «закона Яровой» вступят в силу 1 июля 2018 года: тогда операторы начнут хранить аудиозаписи разговоров и СМС. Интернет-данные будут сохраняться с 1 октября.

Однако правила для организаторов распространения информации — соцсетей и мессенджеров в постановлении не зафиксированы. По закону они в июле также должны начать хранить все данные пользователей.

Антитеррористический закон депутата Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова приняли в 2016 году. Инициатива предполагала, что с 1 июля 2018 года операторы и интернет-провайдеры будут обязаны в течение полугода хранить всю информацию пользователей. Эти требования уже признали одной из мировых угроз инновациям.

Источник: портал правовой информации