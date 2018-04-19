Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал о перспективах развития транспортной системы Москвы.

По словам заммэра, до сентября в Москве начнут курсировать первые электробусы, а к концу 2019 года их число вырастет до 600. Позднее, через 10-15 лет на дорогах столицы появятся беспилотные электробусы.

В ближайшее время метрополитен объявит конкурс на поставку 594 вагонов типа «Москва». Их пустят по линиям: Филевская, Калужско-Рижская, Сокольническая, Кожуховская и Таганско-Краснопресненская. Обивка сидений в новых вагонах будет из текстильной ткани. А на Филевской линии, в дополнение ко всему, для пассажиров сделают утепленный пол. Поезда здесь оснастят кнопками для открытия дверей, как на МЦК.

Ликсутов рассказал также о персонификации транспортной карты «Тройка», которую перенесли с этого на будущий год. Чиновник отметил сложность осуществления задачи из-за норм по защите персональных данных. В связи с этим власти хотят перейти на новую билетную систему. Кто займется необходимыми техническими доработками, решит конкурс мэрии.

Кроме того, после чемпионата мира, в середине июля, власти запустят пилотные проекты по прокату самокатов и безстанционному велопрокату. Каршеринговые компании дадут возможность арендовать мускульные и электрические самокаты. В то же время зоны размещения велосипедов планируется увеличить.

Источник: агентство «Москва»