Министерство иностранных дел России обвинило властей США в сознательной визовой блокаде из-за резкого снижения выдачи россиянам американских виз.

По данным министерства, официальный срок ожидания собеседования на визу, увеличенный в августе 2017 года до 85 дней, теперь составляет до 250 дней или восемь месяцев. «Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленно», — резюмируют в ведомстве.

В связи с ситуацией в МИДе заявили о возможном прекращении рейсов «Аэрофлота» в Штаты из-за трудностей с получением американских виз у экипажа. Авиаперевозчик наличие этих проблем уже подтвердил. Кроме персонала «Аэрофлота» «дискриминацию» в получении виз испытывают и российские спортсмены, добавили в министерстве.

«Власти словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают, и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми», — говорится в сообщении департамента.

12 апреля «Аэрофлот» опроверг информацию о прекращении полетов в США, заявив, что достаточное количество экипажей имеют открытые визы.

Источник: «РБК»