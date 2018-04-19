Оплатить покупку в российских онлайн-магазинах можно будет вместо банковской карты по номеру телефона. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на банкиров и источник, близкий к Центробанку.

Для этого интернет-магазины подключат к платформе быстрых платежей, которая не требует дополнительных реквизитов. Оплата по номеру телефона станет возможна благодаря привязке к нему банковского счета. К одному номеру можно привязать только одну карту.

Инициативу поддержали в банках и Ассоциации компаний интернет-торговли. Предполагается, что нововведение увеличит число онлайн-платежей и, таким образом, объем интернет-торговли. Подключение к системе может состояться уже в 2019 году.

При оплате дополнительная информация вроде номера карты, срока ее действия, ФИО или CVV-кода не понадобится. Для выполнения операции достаточно назвать код подтверждения, который придет на телефон.

«Сложность заполнения большого количества реквизитов при оплате отпугивает потенциальных покупателей. И коммерсанты, и банки стремятся как можно сильнее упростить процесс оплаты счетов, но это не всегда возможно. Неоднозначности, которые возникают при обработке платежей, часто являются источниками ошибок и конфликтов», — отмечают участники рынка.

Источник: «Известия»