Блогер Илья Варламов решил баллотироваться в мэры Москвы и использовать выборы, чтобы донести свои идеи до окружающих.

В частности, он предлагает освободить Кремль от администрации президента, убрать памятник Петру I, снести торговые центры с привокзальных площадей, разблокировать крыши и подвалы, а также пересмотреть работу транспортной системы — например, отменить служебные стоянки и уделять больше внимания пешеходам.

Одновременно с этим Варламов признался, что, по его мнению, одолеть действующего мэра Москвы Сергея Собянина никому не удастся, так как у его оппонентов нет достаточных ресурсов. К соперникам Собянина он отнес Илью Яшина, Дмитрия Гудкова и партию «Яблоко». «Конечно, время покажет — не хочу каркать. Но что-то мне подсказывает, что все все равно пересрутся», — заявил он.

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О своем намерении участвовать в них уже объявили глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Собственные праймериз также проводят левые силы.

Источник: Илья Варламов