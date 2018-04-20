Роскомнадзор отчитался о внесении в реестр запрещенных сайтов 18 VPN и прокси-сервисов, которые позволяли обходить блокировку мессенджера Telegram.

Какие именно сервисы заблокировали, не уточняется. The Village был недоступен альтернативный прокси для мессенджера TGProxy

Уведомления о предстоящей блокировке владельцы прокси-серверов начали получать 16 апреля. В РКН такое решение объяснили призывами к массовым беспорядкам и экстремистской деятельностью со стороны ресурсов. Получение предупреждений тогда подтвердили глава компании Vee Security Александр Литреев и IT-консультант Фонда борьбы с коррупцией Владислав Здольников.

В ноябре в России вступил в силу закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов. При отказе таких сервисов ограничивать доступ к запрещенному контенту они сами должны быть заблокированы.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

Источник: «Интерфакс»