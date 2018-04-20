На месте магазинов «Я любимый» откроют супермаркеты Billa
На месте московской сети супермаркетов «Я любимый» откроются магазины немецкого ретейлера Billa.
Стоимость сделки по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей между сетями не превышает 600 миллионов рублей, считает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его данным, бренд «Я любимый» перестанет существовать.
Сеть супермаркетов «Я любимый» основана в 2010 году и сейчас насчитывает 26 магазинов в Москве и области. В 2017 году выручка сети выросла на 1,3 % — до 10 миллиардов рублей. В то же время в последние годы у сети были операционные проблемы, которые привели к ухудшению ассортимента и качества продуктов, а следовательно, и сокращению количества покупателей. За 2017–2018 годы руководство сети получило около 150 исков от партнеров и поставщиков на сумму более 320 миллионов рублей.
У Billa сейчас есть 131 супермаркет, большинство которых находятся в Москве и регионе. «Последовательная экспансия сети в Центральной России — часть бизнес-стратегии» ретейлера, говорила недавно гендиректор компании Елена Мальцева. К 2020 году руководство ретейлера планировало увеличить число точек в России до 200. В московской рознице сеть занимает восьмое место по количеству магазинов с выручкой в 42,4 миллиарда рублей.
По мнению Бурмистрова, магазины «Я любимый» идеально вписываются в формат Billa по расположению и площадям. Это, в свою очередь, не потребует больших затрат на реконструкцию магазинов.
Источник: «РБК»
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