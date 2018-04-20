На месте московской сети супермаркетов «Я любимый» откроются магазины немецкого ретейлера Billa.

Стоимость сделки по переуступке прав долгосрочной аренды торговых площадей между сетями не превышает 600 миллионов рублей, считает гендиректор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его данным, бренд «Я любимый» перестанет существовать.

Сеть супермаркетов «Я любимый» основана в 2010 году и сейчас насчитывает 26 магазинов в Москве и области. В 2017 году выручка сети выросла на 1,3 % — до 10 миллиардов рублей. В то же время в последние годы у сети были операционные проблемы, которые привели к ухудшению ассортимента и качества продуктов, а следовательно, и сокращению количества покупателей. За 2017–2018 годы руководство сети получило около 150 исков от партнеров и поставщиков на сумму более 320 миллионов рублей.

У Billa сейчас есть 131 супермаркет, большинство которых находятся в Москве и регионе. «Последовательная экспансия сети в Центральной России — часть бизнес-стратегии» ретейлера, говорила недавно гендиректор компании Елена Мальцева. К 2020 году руководство ретейлера планировало увеличить число точек в России до 200. В московской рознице сеть занимает восьмое место по количеству магазинов с выручкой в 42,4 миллиарда рублей.

По мнению Бурмистрова, магазины «Я любимый» идеально вписываются в формат Billa по расположению и площадям. Это, в свою очередь, не потребует больших затрат на реконструкцию магазинов.

Источник: «РБК»