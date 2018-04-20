Российские пользователи в ночь на 20 апреля атаковали карты Google Maps с целью изменить информацию о Роскомнадзоре. Например, главное здание ведомства на Китайгородском проезде в Москве удалось переименовать в Роскомпозор, который «закрыт навсегда».

Кроме того, категорию учреждения изменили на «гей-бар» и «психоневрологический диспансер». Уже утром сведения о РКН стали прежними.

Также Роскомнадзору оставили десятки негативных отзывов, из-за чего его рейтинг снизился до 1,3 из 5. Россияне пишут, что РКН — это «отличная организация, которая обеспечивает отток IT-специалистов из России», «тотально бесполезное учреждение госпропаганды» и «замечательное место, где люди ничего полезного не производят».

В разделе с фотографиями, сделанными в здании, появились коллажи с людьми, похожими на террористов, позирующими на фоне флага с логотипом мессенджера Telegram, а также фото обложки книги «Что такое терроризм» и видео с кошкой.

Исправления внесли и в информацию о региональных представительствах Роскомнадзора.

Атака пользователей связана с попытками Роскомнадзора заблокировать Telegram. Ведомство уже ограничило доступ к миллионам IP-адресов и 18 VPN и прокси-серверам. Telegram при этом работает у большинства российских пользователей без VPN и прокси. А популярность мессенджера на фоне блокировки только повысилась.

13 апреля суд постановил немедленно заблокировать Telegram. Павел Дуров заверил, что мессенджер примет все возможные меры для обхода ограничений. В свою очередь, Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам.

Ранее The Village уже рассказывал, как к решению заблокировать Telegram отнеслись пользователи и какие VPN-сервисы можно использовать, чтобы продолжить пользоваться мессенджером после блокировки.

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