В центре Москвы благоустроят восемь переулков на территории Басманного района, между улицами Солянка и Маросейка. Ремонт ожидает Малый Златоустинский, Большой Златоустинский, Армянский, Кривоколенный, Лучников, Малый Спасоглинищевский, Петроверигский и Старосадский переулки.

Площадки для проведения работ уже оградили от пешеходов и автомобилистов, а по периметру зажгли сигнальные огни. Для водителей также установили временные предупреждающие знаки. Первым делом рабочие приступят к ремонту водопроводных сетей и ливневой канализации.

В ходе благоустройства власти хотят расширить тротуары, заменить асфальт, а также создать инфраструктуру для маломобильных граждан: установить пандусы и спуски. Вместе с тем здесь появятся скамейки, урны, велопарковки, навигация и новое освещение. Привести в порядок планируется также деревья и кустарники, а в завершение работ в переулках высадят многолетники и газоны. Кроме того, тут отремонтируют фасады домов и восстановят цоколи зданий.

Источник: сайт мэрии Москвы