Президент России Владимир Путин впервые с 2013 года не попал в ежегодный список 100 самых влиятельных людей в мире по версии американского журнала Time.

Топ составляется без привязки к конкретным местам. Все участники в нем распределены по пяти категориям: «Лидеры», «Пионеры», «Художники», «Иконы» и «Титаны».

Первая категория — политическая. В ней вместо Путина на этот раз оказались президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава КНДР Ким Чен Ын, мэр Лондона Садик Хан, принц Гарри и другие руководители.

Среди «Пионеров» значатся актриса Тиффани Хэддиш и актер Кумайл Нанджиани, рэперша Карди Би, а также школьники из Флориды, запустившие кампанию против свободной продажи оружия.

В список самых влиятельных «Художников» попали режиссеры Гильермо дель Торо и Грета Гервиг, актеры Николь Кидман, Милли Бобби Браун и Стерлинг К. Браун, художница Джуди Чикаго, фотограф JR и другие деятели искусства.

«Иконами» в 2018 году признали исполнительниц Рианну и Кешу, основательницу движения #MeToo Тарану Берк, дизайнера Вирджил Абло, фигуриста Адама Риппона и других поп-артистов и активистов.

Номинации «Титаны» удостоились реформаторы, меняющие сферу деятельности, в которой они работают. Сюда Time включил телеведущую Опру Уинфри, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, продюсера Соню Фридман, архитектора Элизабет Диллер и шоураннера Синди Холлэнд.

Источник: Time