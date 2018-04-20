Сервис «Яндекс.Картинки» рассказал о поисковых запросах пользователей из России. Часто в интернете хотят посмотреть, как выглядят те или иные картины.

Самым любимым художником у россиян стал Винсент Ван Гог, а из современников в топ-15 попал только Вася Ложкин.

Место Картина

Ван Гог

Айвазовский

Васнецов

Левитан

Шишкин

Дали

Пикассо

Да Винчи

Рерих

Репин

Моне

Кандинский

Серов

Вася Ложкин

Рембрандт

Выяснилось, что чаще всего пользователи ищут фотографии девушек и примеры причесок. Картинки используют для поиска идей или решения какой-нибудь задачи.

Источник: пресс-служба «Яндекса»