Специалисты центра погоды «Фобос» предупредили о скором возвращении грозового фронта в Москву.

По прогнозам синоптиков, под влиянием западного циклона уже во второй половине дня в субботу, 5 мая, и в ночь на воскресенье, 6 мая, в столичном регионе пройдут ливни с грозами и порывистым ветром. В субботу температура воздуха в Москве поднимется до плюс 24 градусов, а в воскресенье начнет убывать и опустится до майской нормы в плюс 17–19 градусов.

Во время усиления ветра кафе и ресторанам рекомендуют приостановить работу летних веранд. Автомобилистам и пешеходам следует держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи. При грозе резко ухудшается видимость на дорогах, что может привести к увеличению числа ДТП. Рекомендуется не находиться у водоемов.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: «Фобос»