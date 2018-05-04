Гидрометцентр объявил в Москве и области «желтый» уровень опасности в связи с резким усилением ветра и наступлением грозы в субботу, 5 мая.

По прогнозам синоптиков, днем горожан ожидает ветер скоростью 5–10 метров в секунду, а при порывах — до 17 метров в секунду. Он сохранится и в ночь на воскресенье, 6 мая. Местами в Москве пройдет грозовой дождь. Температура воздуха при этом достигнет плюс 26 градусов.

Во время усиления ветра кафе и ресторанам рекомендуют приостановить работу летних веранд. Автомобилистам и пешеходам следует держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи. При грозе резко ухудшается видимость на дорогах, что может привести к увеличению числа ДТП. Рекомендуется не находиться у водоемов. В случае необходимости следует звонить по телефону 101.

Помимо столичного региона, «желтый» уровень опасности на 5 мая также объявлен на территории соседних Ярославской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Калужской и Тульской областей.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: Гидрометцентр