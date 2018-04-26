МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве вечером в четверг, 26 апреля.

По прогнозам Гидрометцентра, ожидается усиление западного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Пройдет дождь. В отдельных районах возможна гроза. «Метеоновости» уточняют, что москвичи также столкнутся с аномально низким атмосферным давлением.

Центр организации дорожного движения уже призвал отказаться от личного транспорта в пользу общественного. Во время усиления ветра автомобилистам и пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи, а также учащение аварий и случаев травматизма среди населения. При грозе нельзя находиться возле водоемов.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: МЧС