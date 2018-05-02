Столичное управление МЧС предупредило о резком ухудшении погодных условий в Москве в среду, 2 мая.

По прогнозам синоптиков, горожан ожидает шквалистый ветер с порывами скоростью до 15–20 метров в секунду. Также пройдут дождь и град. Возможна гроза. «Фобос» уточняет, что температура воздуха в Москве при этом может подняться до 28 градусов, что соответствует рекорду за 41 год.

Во время усиления ветра автомобилистам и пешеходам рекомендуют держаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Возможны повреждения линий электропередачи. Кроме того, при грозе резко ухудшается видимость на дорогах. Также нельзя находиться у водоемов.

В случае необходимости следует звонить по телефону 101.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и не погибнуть от оборванного ветром провода.

Источник: МЧС